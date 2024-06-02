【激レア】LOGO7 USA製 NFL 90‘ｓヴィンテージ ゲームシャツ紺 L

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06-15G183ご覧いただきありがとうございます(^^♪今だけフォロー割を実施いたします！※〜2999円→200円引き※〜4999円→300円引き※〜9999円→400円引き※10000円〜→500円引き●#kkused←他のアイテムはこちらからお願いします♫ #kkusedUSA古着 #kkusedゲームシャツ購入前にフォローの旨コメントお願いいたします！【ブランド】LOGO7LOGO7ロゴセブン NFL インディアナポリス・コルツ 90年代ヴィンテージ【サイズ】表記・・・L 肩幅56.5 身幅57 着丈66 袖丈25 ※単位cm 素人による採寸のため若干の誤差ご容赦願います。【カラー】くすみのある紺ネイビーにシルバーグレー ※お手元のモニターにてカメラの性能や撮影環境で実物と画像では色合いが異なる場合がございますのでご了承下さいませ。【状態】背面に小さな傷がありますが、 全体的に比較的きれいな状態です。 目立った汚れやダメージございません。 お写真でご確認ください。 【商品説明】USAより仕入れた NFLインディアナポリス・コルツの 90’Sヴィンテージデッドストックゲームシャツです。 マイケル・アービンの背番号88入り。 非常に大きいサイズで ビッグサイズをお探しの方にぜひ！ 早い者勝ちの【激レア】な一品です＾＾中古品である事をご理解頂いた上でご購入お願い致します♪ショップ内に他にもアディダス、ナイキなどのスポーツミックスやパタゴニア、シエラデザイン、ノースフェイスなどのアウトドアブランドも揃えておりますので、よろしければ覗いてみてください♪●#kkused←他のアイテムはこちらからお願いします♫