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ジャスティンデイビス ダブルクラウンチェーン　ペンダント　ネックレス　JD
商品番号 V46008533393
商品名

ジャスティンデイビス ダブルクラウンチェーン　ペンダント　ネックレス　JD
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JustinDavisジャスティンデイビスDoubleCrownChainダブルクラウンチェーンネックレスSNJ106サイズ　約43.5cmクロスとクラウンが連なった非常に凝ったデザインで、細部まで丁寧に作り込まれています。これ一つで着用してもカッコいいです。ユニセックスでご使用いただけると思います。シルバーアクセサリーですので、使用に伴う小傷等はございますが目立ったダメージはございません。ご理解いただける方のみご検討よろしくお願いいたします。
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