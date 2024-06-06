ジャスティンデイビス ダブルクラウンチェーン　ペンダント　ネックレス　JD

JustinDavisジャスティンデイビスDoubleCrownChainダブルクラウンチェーンネックレスSNJ106サイズ 約43.5cmクロスとクラウンが連なった非常に凝ったデザインで、細部まで丁寧に作り込まれています。これ一つで着用してもカッコいいです。ユニセックスでご使用いただけると思います。シルバーアクセサリーですので、使用に伴う小傷等はございますが目立ったダメージはございません。ご理解いただける方のみご検討よろしくお願いいたします。



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