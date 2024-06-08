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【美品】ARCTERYX ロゴトラッカーフラット キャップ ブラック 送料込
商品番号 V74039141575
商品名

【美品】ARCTERYX ロゴトラッカーフラット キャップ ブラック 送料込
ブランド名 アークテリクス
特別価格 税込 2,146 円
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商品詳細

カラー:ブラック街で2回ほど使用しただけの使用品なので、状態は悪くないと思います。写真でご確認ください。商品説明:重　量：65g素　材：ポリエステルとポリエステル・モノフィラメントメッシュサイズ：ワンサイズ（頭囲55-60cm）クラシックなフラットブリムが魅力的なトラッカーハット。透湿性と速乾性を備えた生地を採用しました。背面のモノフィラメントメッシュ、フロントの速乾素材のCircuitが、ポリエステル特有のハイテク性能を発揮。スペースメッシュのバンドが湿気をコントロールしてくれます。あなたのために懸命に働いてくれ、しかもルックスも良いトラッカーハットです。ハイペースの山岳アドベンチャーと、その後のリラックスタイムに。
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