【美品】ARCTERYX ロゴトラッカーフラット キャップ ブラック 送料込

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商品詳細
カラー:ブラック街で2回ほど使用しただけの使用品なので、状態は悪くないと思います。写真でご確認ください。商品説明:重 量：65g素 材：ポリエステルとポリエステル・モノフィラメントメッシュサイズ：ワンサイズ（頭囲55-60cm）クラシックなフラットブリムが魅力的なトラッカーハット。透湿性と速乾性を備えた生地を採用しました。背面のモノフィラメントメッシュ、フロントの速乾素材のCircuitが、ポリエステル特有のハイテク性能を発揮。スペースメッシュのバンドが湿気をコントロールしてくれます。あなたのために懸命に働いてくれ、しかもルックスも良いトラッカーハットです。ハイペースの山岳アドベンチャーと、その後のリラックスタイムに。
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