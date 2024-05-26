裏地ロゴ カシミヤ混 ドルチェアンドガッバーナ スーツ セットアップ ブラック

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【フォロー、おまとめ割あり！詳細はプロフ欄まで】○ブランド:Dolce\u0026Gabbana ドルチェアンドガッバーナ スーツセットアップブラック ピークドラペル裏地ロゴ ゴールドチェーン2B 最高級カシミヤ混 結婚式パーティー独特の色気が病みつきの魅力、ドルチェアンドガッバーナのブラックフォーマルスーツセットアップのご紹介になります。ピークドラペル、凛と張ったショルダーラインとウエストシェイプされたシルエット、同色の糸にて縁取られたステッチにより、格調高くありながらも遊び心のある印象を与えてくれます。素材には最高級素材のカシミヤが用いられており、その光沢感が漆黒の中に程よい、上質な艶感を与えてくれます。もちろん着心地もとろけるように柔らかく、高級プレタポルテたる理由を感じさせます。00年代に当時父が銀座にて購入したものを譲り受けました。当時より合わせて10数回ほどパーティーシーンにて着用しておりましたが、体型が変わってしまいましたためお譲りいたします。裏地を中心に多少の着用感はございますが、表地にはまだ張りのある中古美品となります。一生物をお探しの方に、おすすめの1着です。MADEINITALY/イタリア製○カラー:ブラック○サイズ:L相当(46-7R表記)○サイズジャケット肩幅:約46cm袖丈:約60cm身幅:約52cm着丈:約78.5cmスラックスウエスト:約84cmヒップ:約97cm渡り幅:約32.5cm股下:約69.5cm裾幅:約21.5cm総丈:約92cm○素材写真参照※カシミヤ20%バージンウール80%高級生地を使用しております。とてもしなやかで上質な肌触りです。○その他※保管又は梱包した際にシワが付いている商品もございます、ご容赦下さい。※本商品は中古品となりますので、ご理解のある方のご購入お願い致します。※出品時には1着1着汚れなどチェックしておりますが、見落としがある可能性もございます、ご了承願います。※全品ハウスクリーニング済