完売品❗️HUF20周年記念HOME BASE 6 ブラック　キャップ　激レア

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◆メーカーHUF◆デザイン〜特徴メルトンウール素材の6パネルキャップ。フロントのシティーロゴはフェルトアップリケ仕様、バックにカスタム刺繍。グリーンのアンダーバイザー、アジャスター式のレザーストラップでサイズ調整可能。HUF20周年記念をデザインしたスペシャル仕様のピンバッジ付き。◆モデルHOMEBASE6PANEL◆カラーブラック◆素材ウール50％、アクリル50％◆サイズ高さ14(cm)頭周り55-60(cm)つば6.8(cm)※スナップバックで調整可能です◆状態タグは無くしてしまいましたが、良い状態をキープしています。コレクション整理の為、出品させて頂いていますが、個人出品に付きご理解頂ければと思います。素材···ウールカラー···ブラック形···ベースボール#サンフランシスコジャイアンツ#ニューエラused古着古着女子古着男子古着mixスポーツmix90sビッグシルエットレディースメンズライクヒップホップhiphopロックrockオールドOLDメンズユニセックスskaterスケーターsurfサーフカレッジトラッドレトロアメリカンアメカジevisenoldpowellサンタクルーズアトモスFTCTightboothmagentaUNDEFEATEDAlltimersPalacebraindeadhufbuttergoodsNikeapplebumlafayetteチャンピオンオーバーサイズHRMロンハーマンMARKGONZALESマークゴンザレスCRIMIEテンダーロインネイバーフッドneighborhoodCarharttカーハートEMMACLOTHESエマクローズkutirクティールFREAKSSTOREフリークスストアstussyステューシーonlynyオンリーニューヨークvansバンズTHRASHERスラッシャーripndipリップンディップX-Largeエクストララージtenbox10匣BrooksBrothersブルックスブラザーズRalphhaveagoodtimeハブアグッドタイムFUCKINGAWESOMEファッキンオーサムなどが好きな方におすすめです。