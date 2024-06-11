supreme lightweight pinstripe suit 23ss

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サイズ】M/32【サイズ詳細】肩幅48cm,身幅56.5cm,着丈74.5cm,袖丈64.5cm,ウエスト幅42.5cm,股上32cm,ワタリ幅36cm,股下75.5cm,裾幅24cm【品質表示】(JK表地),レーヨン59%,コットン41%,(JK裏地),レーヨン,(PT表地),レーヨン59%,コットン41%,(PT裏地),レーヨンオンラインで買いましたがサイズが合わず、一度も外で着用してません。レーヨンのため保管の際若干のシワがついていますが、汚れ等はないのでご安心ください。