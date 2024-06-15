原本付きCHROME HEARTS　ダブルフローラルクロスリング　size19号

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商品詳細
材質...シルバー2018年に購入しました。やや傷があります。サイズは19号です。気になる点がございましたら、気軽にお聞きください。
http://narcologia.ru/goods/passivity771683.html
http://narcologia.ru/goods/pompous730023.html
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