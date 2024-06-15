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原本付きCHROME HEARTS　ダブルフローラルクロスリング　size19号
商品番号 J48796205177
商品名

原本付きCHROME HEARTS　ダブルフローラルクロスリング　size19号
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 21,830 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質...シルバー2018年に購入しました。やや傷があります。サイズは19号です。気になる点がございましたら、気軽にお聞きください。
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