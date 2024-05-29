338新品LANVIN en Bleu 羊革レザーボア付き手袋スマホ対応

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商品詳細
・新品LANVINenBleuランバンオンブルーメンズ手袋・サイズ：23cm・素材：（本体）羊革ラムレザー（ファー部分）ポリエステル100％（裏地）カシミヤ、毛・スマートフォン対応甲部分のステッチがお洒落なデザインです。手首のボア＆裏地にカシミヤを使用しているのでとても暖かいです。素材...本革
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