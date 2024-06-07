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バラクータ（baracuta）ナイロンジャケット・スイングトップブルゾン
商品番号 J10571715920
商品名

バラクータ（baracuta）ナイロンジャケット・スイングトップブルゾン
ブランド名 バラクータ
特別価格 税込 6,601 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド：バラクータ（baracuta）サイズ：40（L程度）カラー：ネイビー定価：約55,000円程度1回のみ着用。サイズが合わなくなってしまったので、出品いたします！たくさん着ていただける方にお譲り出来ると嬉しいです♪質問があればコメントください！！
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