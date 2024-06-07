バラクータ（baracuta）ナイロンジャケット・スイングトップブルゾン

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商品詳細
ブランド：バラクータ（baracuta）サイズ：40（L程度）カラー：ネイビー定価：約55,000円程度1回のみ着用。サイズが合わなくなってしまったので、出品いたします！たくさん着ていただける方にお譲り出来ると嬉しいです♪質問があればコメントください！！
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