フーベイ　ターコイズ　シルバー　ネックレス　ペンダント#インディアンジュエリー

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材質···シルバーカラー···シルバー装飾···ターコイズインディアンジュエリー好きにおすすめ！商品＝ターコイズシルバーネックレス素材＝silver950石＝中国湖北省フーベイターコイズ12ctサイズ＝トップ（バチカン含む)約3.1㎝オマケでコードネックレスをお付けします。ヒモ約45㎝＋アジャスター約5㎝※多少の誤差はご了承ください。状態＝新品未使用ですがハンドメイドによるスレキズあります。送料＝無料ハンドメイド品のため、神経質な方の購入はお控え下さい。♯ネイティブアメリカンヴィンテージナバホホピズニお守り魔除け民族雑貨ラリースミスノースワークスサンシャインリーブスゲーリーリーブスエディソンサンディスミスレイアダカイブルースモーガンアーノルドグッドラックジェネバラモーンラッキージョンロンハーマンナバホ族SterlingスターリングnavajoLFC925トルコ石ペンダントターコイズネックレス