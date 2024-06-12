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フーベイ　ターコイズ　シルバー　ネックレス　ペンダント#インディアンジュエリー
商品番号 D51844097637
商品名

フーベイ　ターコイズ　シルバー　ネックレス　ペンダント#インディアンジュエリー
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバーカラー···シルバー装飾···ターコイズインディアンジュエリー好きにおすすめ！商品＝ターコイズシルバーネックレス素材＝silver950石＝中国湖北省フーベイターコイズ12ctサイズ＝トップ（バチカン含む)約3.1㎝オマケでコードネックレスをお付けします。ヒモ約45㎝＋アジャスター約5㎝※多少の誤差はご了承ください。状態＝新品未使用ですがハンドメイドによるスレキズあります。送料＝無料ハンドメイド品のため、神経質な方の購入はお控え下さい。♯ネイティブアメリカンヴィンテージナバホホピズニお守り魔除け民族雑貨ラリースミスノースワークスサンシャインリーブスゲーリーリーブスエディソンサンディスミスレイアダカイブルースモーガンアーノルドグッドラックジェネバラモーンラッキージョンロンハーマンナバホ族SterlingスターリングnavajoLFC925トルコ石ペンダントターコイズネックレス
http://narcologia.ru/goods/manufacture597541.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture737041.html
http://narcologia.ru/goods/financier399960.html
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