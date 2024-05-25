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【極美品】ボッテガヴェネタ　フラグメントケース　マキシイントレ　グリーン　黒
商品番号 N76470667470
商品名

【極美品】ボッテガヴェネタ　フラグメントケース　マキシイントレ　グリーン　黒
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 12,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧いただきありがとうございます!他の人気商品はこちらをタップ#ノエSHOP一覧○アイテムボッテガヴェネタBOTTEGAVENETAフラグメントケースコインカードマキシイントレチャート黒緑ブラックグリーン極美品○サイズタテ7.5cmヨコ14cmマチ2cm○商品説明ボッテガグリーンが特徴的なフラグメントケースになります!○状態特に目立った傷や汚れはありません。○カラー黒緑色味は記載がない場合主観で判断しております。機材の影響でお客様のイメージと変わることがありますのでご了承ください。○素材レザー〇付属品保存袋カード○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/composite313154.html
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