レア/美品/VANS/バンズ/オールドスクール/スニーカー

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購入後1回のみ着用して、自宅で保管していました。似合わないため出品します。使用や保管に伴う小さな擦れやシワ、染みや汚れ等ありますが、状態は良いです。サイズ26.5cmえんじ色喫煙者、ペットなし。突然出品を取り止めることがあります。必ずプロフィールを見て納得された上で購入お願いします。VansOldSkoolYachtClub型番:VN0A38G1R1Q#Vans#VansOldSkoolYachtClubメインカラー···レッドスニーカー型···ローカット(Low)