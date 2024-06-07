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レア/美品/VANS/バンズ/オールドスクール/スニーカー
商品番号 Y93515781615
商品名

レア/美品/VANS/バンズ/オールドスクール/スニーカー
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 1,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後1回のみ着用して、自宅で保管していました。似合わないため出品します。使用や保管に伴う小さな擦れやシワ、染みや汚れ等ありますが、状態は良いです。サイズ26.5cmえんじ色喫煙者、ペットなし。突然出品を取り止めることがあります。必ずプロフィールを見て納得された上で購入お願いします。VansOldSkoolYachtClub型番:VN0A38G1R1Q#Vans#VansOldSkoolYachtClubメインカラー···レッドスニーカー型···ローカット(Low)
http://narcologia.ru/goods/flight496028.html
http://narcologia.ru/goods/diamond705358.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate514348.html
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