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ミリタリーアクセサリー　US NAVY
商品番号 S87191486311
商品名

ミリタリーアクセサリー　US NAVY
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 1,656 円
在庫状況 あり

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商品詳細

USNAVYブレスレットサイズ　おおよそ19.5cm素材　シルバー925金具を止めるマルカンのみ銅素材の様なものです。ミリタリー、アメカジ好きな方におすすめです。宜しくお願い致します。
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