希少 虹入り グリーンルチル グリーンエピドート 大玉15.5mm ブレス

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グリーンエピドート（緑簾石）はピスタチオのようなグリーンが美しい石 ... グリーンエピドート（緑簾石）はピスタチオのようなグリーンが美しい石 ...



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１点物】草入り水晶 グリーンエピドートインクォーツ 10.5mm ... １点物】草入り水晶 グリーンエピドートインクォーツ 10.5mm ...



[プレミアム]ブラジル産グリーンファントムブレスレット（約13.5mmの大玉） [プレミアム]ブラジル産グリーンファントムブレスレット（約13.5mmの大玉）



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「Golden Power」大玉ルチルクォーツ20mm・ブレス 「Golden Power」大玉ルチルクォーツ20mm・ブレス

オリーブグリーンの針金状エピドートを内包した水晶。通称グリーンルチル。大玉の水晶にたくさんのグリーンエピドートやルチルが入っています。他に、複数の石に小さな虹が見られる希少価値の高いブレスレットです。本来１万5000円以上するお品です。大玉で、この価格は大変お値打ち物です。未使用品。(水晶クラスターは付属しておりません)【サイズ】およそ内周(手首周り):約17cm珠直径:約15.5mm【石言葉・効果】「本来の自分を取り戻す」「感情の解放」「成長」「前進」グリーンエピドートが草木をイメージさせることから「生命力回復クォーツ」として、持ち主の停滞の原因を見つけ出し、前に進むためのサポートをして成長を促します。それによって、人生を好転させることにつながると言われています。また、生きる喜びを教え、感情を解放する助けとなります。(効果・効能を保証するものではありません)◆天然石特有の色むら・内包物・天然キズなどがある場合がございます。◆お使いのモニターやブラウザ等によって色味の見え方に差がある場合がございます。★★★他の商品とまとめてご購入の場合、同梱できる場合は割引しますので、ご購入前にコメントください★★★◆購入をご検討の方はプロフィールも併せてご一読くださいますようお願いいたします◆#パワーストーン#タイチンルチル#ゴールドルチル#プラチナルチル#ピンクルチル#ホワイトルチル#ラビットヘアルチル#エンジェリック#サゲニティック#リビアングラス#セラフィナイト#セレスタイト#セレナイト#クンツァイト#フローライト#ムーンストーン#シトリン#サンストーン#カルサイト#アベンチュリン#メノウ#瑪瑙#ガーデンクォーツ#ティファニーストーン#ラピスラズリ#パープルマイカ#タイガーアイ#イーグルアイ#ルビーインゾイサイト#オニキス#アクアマリン#チャロアイト#ラリマー#リビアングラス#龍神#六芒星#七星陣#大玉#観賞石#虹入り#レインボー#シラー#キャッツアイ#天然無処理#無着色#希少石#レアストーン#ボツワナアゲート#MIXベリル