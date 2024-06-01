SJX K18WG 750 クロスチャーム　ブラックダイヤモンド

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商品をご覧頂きありがとうございます。大人気ラグジュアリーブランドSJXK18WGクロスチャーム ブラックダイヤモンドになります。状態は使用に伴う小傷はありますが目立った傷はなくキレイな方だと思います。 ブラックダイヤモンド0.44ct K18ホワイトゴールド 750 縦2.8cm横1.8cmバチカン0.8cm重量3.1g付属品 特になし5枚目に着用画像を添付しましたので参考にしてください（チェーンは付属しません）。中古品となりますので、ご理解の上ご検討下さい。宜しくお願い致します。SJX、アイファニー、ゆきざき、ノンブル、シンパシーオブソウル、クロムハーツ、ゴローズ