ルシアンペラフィネ　スカル迷彩キャップ

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商品詳細
ルシアンペラフィネのブルーキャップです。7年程前に直営店で購入後、大切にケアをしていました。皺や色落ちが多少見られますがまだまだお使いいただけます。現在販売されていないデザインのため、周りとかぶることもほぼないかと思います。中古品ということをご理解くださいませ。カラー···ブルー形···ベースボール素材···コットン
http://narcologia.ru/goods/subtropical668401.html
http://narcologia.ru/goods/diamond564458.html
http://narcologia.ru/goods/approximate840320.html
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