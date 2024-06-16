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セルティックス　celtics Mitchell\u0026Nest キャップ　別注
商品番号 D87665553925
商品名

セルティックス　celtics Mitchell\u0026Nest キャップ　別注
ブランド名 ミッチェルアンドネス
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは、大阪のアメ村で購入したミッチェルアンドネスのキャップです。アメリカで別注のカスタムキャップなので、被ることはほとんどありません。セルティックでは珍しいグレーと黒の配色で、合わせやすいのが特徴です。サイズ調節可能なので、頭のサイズに左右されず被れます。喫煙者❌ペット❌24時間以内に発送いたします。仕入れた商品ですので、着用回数もほとんどありません。値下げ交渉承りますので、お気軽にコメントしてください。ミッチェルアンドネスMitchl\u0026NessセルティックスボストンセルティックスcelticsキャップNBAキャップストリートBboyニューエラ
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