セルティックス　celtics Mitchell\u0026Nest キャップ　別注

こちらは、大阪のアメ村で購入したミッチェルアンドネスのキャップです。アメリカで別注のカスタムキャップなので、被ることはほとんどありません。セルティックでは珍しいグレーと黒の配色で、合わせやすいのが特徴です。サイズ調節可能なので、頭のサイズに左右されず被れます。喫煙者❌ペット❌24時間以内に発送いたします。仕入れた商品ですので、着用回数もほとんどありません。値下げ交渉承りますので、お気軽にコメントしてください。ミッチェルアンドネスMitchl\u0026NessセルティックスボストンセルティックスcelticsキャップNBAキャップストリートBboyニューエラ



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