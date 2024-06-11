サフィアーノエンボスレザー コインケース

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商品詳細
定価84,700円新しい財布を購入した為、出品しました！2枚目の写真の商品の上部が少し白くなっておりますが、使用感はそこまで無いです。金属部は擦り傷が多少付いております。付属品 無しご検討ください！商品詳細洗練されたデザインが印象的な「サフィアーノ」レザー(牛革)のコインケース。カードホルダー2個と内ポケット1個を備え、同色のアイコニックなトライアングルロゴをエンボス加工したアイテム。商品品番:2MM003_2D1Q_F0002ファスナー開閉式エンボス加工のトライアングルロゴ付カードホルダー2個内ポケット1個モアレと「サフィアーノ」レザー(牛革)のライニング高さ:7.5cm幅:11cm素材:レザー
http://narcologia.ru/goods/appendectomy870053.html
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