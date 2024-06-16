(96) プラチナ Pt850 ベネチアン ネックレス　チェーン 50cm

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商品詳細
素材 プラチナ850重さ 約1.54g(0.1g単位の誤差はご了承下さい)長さ 約50cm幅 約0.6mm（1mm単位の為、画像優先でお願いします。）刻印 Pt850デザインベネチアチェーン⭐︎コメントこちらは新品未使用でございます。プレゼントにもおすすめです。鑑定済み。確実に本物です。近年フリマアプリ内で偽物の刻印付きジュエリーが増えております。確実な正規品をお求めの方は是非当店にてお買い求めください。本物保証致します。⭐︎注意他サイトにも出品しておりますので、先着順となります。発送は原則24時間以内に行なっておりますが、すぐに発送できない時はプロフィールに記載をさせて戴きます。値引きできますか？などの抽象的な質問はお控えください。
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