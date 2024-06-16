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激レア✨カレッジリング ハイスクール ゴールド
商品番号 H90996375021
商品名

激レア✨カレッジリング ハイスクール ゴールド
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,691 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます❗️◎ブランドヴィンテージハイスクールカレッジリング◎サイズ不明ですが、かなり大きいサイズです。◎デザインゴールドカラーストーン赤レッドルビー状態目立った傷や汚れなし◾️大手リサイクルショップにて購入◾️即購入可◾️纏め買いで値引きします。コメントお願いいたします！！材質...その他金属カラー...ゴールド装飾...その他ストーン
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激レア✨カレッジリング ハイスクール ゴールド
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