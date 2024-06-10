プラダ サフィアーノ トライアングル カードケース プレート 黒 青

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商品詳細
PRADA プラダ財布 さいふ ウォレット wallet定期入れ お札入れカードケース カードホルダーコンパクト ミニ ロゴ 三角ロゴレザー 本革 革ブラック ブルー バイカラーメンズ レディース 男女兼用 ユニセックス○収納カード入れ 6オープンポケット○付属品 本体のみ○サイズ(約cm)(平置き実寸)タテ ヨコ 幅8101◎状態多少の使用感ございますが、全体的にきれいな状態です。これから長くご愛用いただけます。
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