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バード　スカル　リング　イーグル　クロウ　skull eagle crow
商品番号 Y51410514831
商品名

バード　スカル　リング　イーグル　クロウ　skull eagle crow
ブランド名 クレイジーピッグ
特別価格 税込 7,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バードスカルリング内径19.2mm50g刻印あり。私の18号の指に付けたらジャストでした。25年位前に原宿で購入。おそらくレプリカだと思います。かなり重くてデカく、カッコいいです。お探しの方いかがでしょうか。質問などあればご遠慮なくコメント下さい！
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