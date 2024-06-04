ニューエラ 59FIFTY ロサンゼルス エンジェルス キャップ 7 3/8

商品名ニューエラ59FIFTYオーセンティックコレクションMLBロサンゼルスエンジェルス6パネルベースボールキャップNewEraAuthenticCollection59FiftyMlbLosAngelesAngeles6PanelBaseballCapScarletWhiteShoheiOtani大谷翔平レアモデル完売品カラースカーレット状態ほぼ未使用に近いタグなしの美品ですが、飽くまで個人的見解ですので、見落とし等があるかもしれませんが、その点を御考慮いただきました上で、御検討をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げますサイズ73/858.7cm送料無料発送方法ゆうゆうメルカリ便値段交渉および値下げ不可即購入可能ですが、何か気になる点がありましたら、必ずコメント欄にて、御質問をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます



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