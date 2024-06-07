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天然ブルーサファイア/シルバーメンズリング/ハンドメイドリング
商品番号 C23881221567
商品名

天然ブルーサファイア/シルバーメンズリング/ハンドメイドリング
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スリランカ産、オーバルカットのナチュラルブルーサファイアシルバーリング。加熱済み、総重量13g2Cm1回使用カラー···シルバー材質···シルバー装飾···ダイヤモンド
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