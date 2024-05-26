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ザ・ビートルズBOX
商品番号 F72665830878
商品名

ザ・ビートルズBOX
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 8,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「アビイ・ロード」「レット・イット・ビー」のみ開封視聴しました。その他のディスクは未開封ですBOXもシュリンク残しです購入して直ぐ開封してBOXは1度しか出し入れしていませんが、今回中身を確認したら、やはり擦れらしき模様がBOXに付いてます。おそらく避けられないのだと思いますそれ以外は美品だと思いますが、気になさる方は購入をお控え下さい
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