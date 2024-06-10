【古書】モディ：長崎の版画と絵画コレクション（K_0488 ...

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商品詳細
【古本】モディ：長崎の版画と絵画コレクション（K_0488）長崎カラープリントと絵画のコレクションACOLLECTIONOFNAGASAKICOLOURPRINTSANDPAINTINGSShowingtheInfluenceofChineseandEuropeanArtonthatofJapan■形態：横23.5x縦31.5×厚4㎝ 布張り 厚表紙 ブックカバー 函なし 和文・英文説明 ■頁数：図版250図カラーは別刷りを台紙に貼り込み■著者：N.H.N.MODY■出版社：CHARLESE．TUTTLECOMPANY■発行年：昭和44年（1969）初版発行 昭和54年（1979）第2刷発行■定価：＄72.50■印刷：日本■状態：カバー/表紙折込側二重折れ・表上折れ痕 天・地・小口/ヤケ 中頁/良■発送：ヤマト便にて発送 時間指定可※◆午前中◆14時〜16時◆16時〜18時◆18時〜20時◆19時〜21時のご希望の時間帯をコメントにてお知らせくださいませ。#NEZU美術#NEZU版画・絵画#NEZU南蛮#NEZU古書昭和
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