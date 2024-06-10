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★★【古書】モディ：長崎の版画と絵画コレクション（K_0488）
商品番号 P84137361755
商品名

★★【古書】モディ：長崎の版画と絵画コレクション（K_0488）
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【古本】モディ：長崎の版画と絵画コレクション（K_0488）長崎カラープリントと絵画のコレクションACOLLECTIONOFNAGASAKICOLOURPRINTSANDPAINTINGSShowingtheInfluenceofChineseandEuropeanArtonthatofJapan■形態：横23.5x縦31.5×厚4㎝　布張り　厚表紙　ブックカバー　　　　函なし　和文・英文説明　■頁数：図版250図カラーは別刷りを台紙に貼り込み■著者：N.H.N.MODY■出版社：CHARLESE．TUTTLECOMPANY■発行年：昭和44年（1969）初版発行　　　　　昭和54年（1979）第2刷発行■定価：＄72.50■印刷：日本■状態：カバー/表紙折込側二重折れ・表上折れ痕　天・地・小口/ヤケ　中頁/良■発送：ヤマト便にて発送　時間指定可※◆午前中◆14時〜16時◆16時〜18時◆18時〜20時◆19時〜21時のご希望の時間帯をコメントにてお知らせくださいませ。#NEZU美術#NEZU版画・絵画#NEZU南蛮#NEZU古書昭和
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