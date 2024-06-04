SM58 ダイナミックマイク　SHURE

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商品詳細
ダイナミックマイクです。購入後にコンデンサーマイクを購入しましたので出品します。写真3枚目のマイクコードもおつけいたします。SHURESM58Shure#Shure#SHURESM58種類···マイク
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http://narcologia.ru/goods/ramshackle622766.html
http://narcologia.ru/goods/stealth396676.html
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これが王道のボーカルマイク。Shure SM58レビュー。 - すまほん!!