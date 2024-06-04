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SM58 ダイナミックマイク　SHURE
商品番号 S14308658961
商品名

SM58 ダイナミックマイク　SHURE
ブランド名 シュア
特別価格 税込 2,457 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダイナミックマイクです。購入後にコンデンサーマイクを購入しましたので出品します。写真3枚目のマイクコードもおつけいたします。SHURESM58Shure#Shure#SHURESM58種類···マイク
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