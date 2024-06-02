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【古書・昭和49年】長崎文献叢書 第一集第四巻 続長崎實録大成（K_1210）目次（写真にて）■形態：横17☓縦22.5☓厚4cm 函 カバー 布張り厚表紙 背金箔押し■頁数：732頁■校訂：森永種夫 題字：諸谷義武■編集兼発行人：嘉村国男■発行所：長崎文献社■発行日：昭和49年11月■定価：6800円■限定番号：第009号/500部■状態：函/ヤケ・シミ・汚れ・ステップラー針錆 カバー/縁小スレ 布張り厚表紙/背部に折れ他良 三方/汚れ・シミ 中頁/良■発送：ヤマトコンパクトにて発送 時間指定可◆午前中◆14時〜16時◆16時〜18時◆18時〜20時◆19時〜21時のご希望の時間帯をコメントにてお知らせくださいませ。