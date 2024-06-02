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Straykids まとめ売り チャンビン 31枚セット
商品番号 E17844995875
商品名

Straykids まとめ売り チャンビン 31枚セット
ブランド名 Evital
特別価格 税込 1,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ペン卒の為出品致します1度も自引きした事がなく全て交換で入手したものです追加して欲しい写真があればお気軽にコメントでお申し付けください多少のお値下げ可能ですが常識の範囲でお願いしますチャンビン以外もいますがチャンビンペンさんがとにか~く幸せになる商品だと思います私の手に渡ってから家から持ち出したことはありませんバラ売りは考えていませんアイエン,スンミンMANIAC1枚初期汚れありヒョンジンソーシャルパス右上初期凹みありまた、人の目で確認しているため傷の見逃しがあるかもしれません神経質な方はご購入をお控えくださいStraykidsGO生MANIACODDINARYSOCIALPATHIamnotChristmasevelIN生noesymaxidentminialbumチャンビンヒョンジンリノアイエンフィリックススンミン
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