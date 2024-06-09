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- 上海ディズニー 五周年シリーズ ダッフィーぬいぐるみキーホルダー
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商品詳細
上海ディズニーランドで購入した五周年シリーズぬいぐるみキーホルダーです。ステラ・ルー、ダッフィー、シェリーメイ、ジェラトーニ、オルメルタグあり新品です！可愛いお顔を選びました写真が商品になります。新品未使用です。目立つ傷はございませんが海外製品と自宅保管になりますのでご理解頂ける方のみご購入をお願いします。#ディズニー#ダッフィー#シェリーメイ#ジェラトーニ#ステラルー#クッキー#cookie
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