プレイステーション5 CFI-1200A01

「プレイステーション5CFI-1200A01」#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5PCを購入したため不必要になり出品致します。今年の5月頃に購入したため非常に状態良いです。状態・出品前に動作確認済・初期化済・付属品完備・簡易清掃済、美品中古にしてはかなり状態は良いと思いますが、あくまで主観なので、わずかなホコリ等にも神経質な方はご遠慮ください。PS4のディスクも使えるため、過去作品をプレイする方にも良いのではないでしょうか。■内容・純正箱・PS5本体(型番：CFI-1200A01)・スタンド・コントローラー・電源ケーブル・HDMIケーブル・USBケーブル・クイックスタートガイドペット、喫煙者なし。値下げ不可、即購入OK。自宅保管・中古品にご理解お願い致します。神経質な方の購入や、規約に反する方のご購入はご遠慮ください。



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