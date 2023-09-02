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fantasy boys ケイダン newtomorrow 特典会 2ショット
商品番号 Q84281443136
商品名

fantasy boys ケイダン newtomorrow 特典会 2ショット
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 3,599 円
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商品詳細

fantasyboys『newtomorrow』のプロモーションイベントA日程のケイダンの個別ツーショット撮影会の参加券です！日程的に行くことが出来ないのでお譲りいたします。メルカリ便での発送予定です！質問等ございましたらコメントまでお願いいたしますm(__)m他に出品しているものとあわせてご購入頂ければ送料分お値下げ致します。質問などありましたらコメントにてお願い致します。#meeee_fantasyboys#meeee_kpop↑こちらのハッシュタグで他に出品しているK-POP関連の商品をご覧頂けます！
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