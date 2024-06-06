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韓国人間国宝 柳海剛(柳根瀅) 青磁象嵌雲鶴文 茶碗 共箱★茶事/茶道具★
商品番号 K62069974228
商品名

韓国人間国宝 柳海剛(柳根瀅) 青磁象嵌雲鶴文 茶碗 共箱★茶事/茶道具★
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 12,945 円
在庫状況 あり

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商品詳細

韓国人間国宝柳海剛(柳根瀅)青磁象嵌雲鶴文茶碗共箱★茶事/茶道具★5D0331サイズ(約):径14.7㎝、高さ5㎝、重さ163g
http://narcologia.ru/goods/septet409319.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric190645.html
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