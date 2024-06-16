クエスチョン・バンク CBT 2019 vol.1: プール問題 基礎編

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「クエスチョン・バンクCBT2019vol.1プール問題基礎編」国試対策問題編集委員会定価:￥5500シリアルナンバーは使用済みです。シリアルナンバーを使用したのみで、本は全く使用してません。CBTが完全電子化してしまった今、紙で勉強しないと頭に入らないよって人には貴重となった紙のQBです。2020年から電子化したので、紙では2019年版が最新となります。2019年版ですが、年度が変わっても掲載されている問題はほとんど変わらないので、勉強するのに不都合はないと思います。#国試対策問題編集委員会#本#自然／医療・薬学・健康