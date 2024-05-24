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- 100体限定新品 Blokhedz × carhartt フィギュア カーハート
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商品詳細
レアな100体限定販売！新品Blokhedz×carharttフィギュア。StreetLegendsInkアメコミ「Blokhedz」のコミックに出てくるギャングのボスであり、ラッパーでもある、「vulture」のフィギュアです。コラボのカーハートで上下揃え、足元はティンバーランド！王道のHIPHOPで格好イイです。日焼け防止の為暗所にて保管。この状態のはなかなか手に入らないと思います。※服なので防虫剤入れてます。コレクション整理の為手放したいと思います。探していた方是非。※背景ボードは付きません。メディコムトイtwimdeltaexpressdjmasterkeythenotoriousb.i.g.TABOO1illbros
http://narcologia.ru/goods/procurement36233.html
http://narcologia.ru/goods/revamp516722.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring816296.html
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