Audio-Technica ヘッドホン ATH-M50X

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商品詳細
オーディオテクニカATH-M50xプロフェッショナルモニターヘッドホンブラック1年前に購入し数回使用して置き物化していたため出品します。数回使用した程度ですのでほぼ未使用に近い状態かと思われますが、ヘッドバンドの真ん中に置いていた際の跡がついています。ヘッドホンスタンドのようなものにかけて保存しており、その際、本体の重量によって跡がついている状態です。付属品・ポーチ・カールコード（1.2m）・ストレートコード（1.2m/3.0m）・φ6.3mm/φ3.5mmステレオ変換プラグ================================HEADPHONETYPE:TRADITIONALHPTrueWireless:NOTTRUEWIRELEWIREDWIRELESS:NOWIRELESScolor:BLACKコードレス種類:ワイヤードドライバーユニット:ダイナミックバンドタイプ種類:ヘッドバンドタイププラグ種類:ステレオミニヘッドセット属性:ヘッドホンヘッドホン種類:密閉型HP伝送種類:ワイヤードアナログ折りたたみ形状:スイーベル+折りたたみ#オーディオテクニカ#audio−technica種類···モニターヘッドホンヘッドバンドの少しの凹みのみで、全体的には【未使用に近い】という商品です。その分、お安くしてます。
http://narcologia.ru/goods/scissoring247896.html
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