TOSIOARIMOTO1989有元利夫 立体 木彫 塑像 陶芸 作品集監修 有元容子序文 高山辰雄写真 安齋吉三郎レイアウト 柴田香代子印刷 ライト印刷製本 K.K.トミサカ発行 彌生画廊布張り・背表紙皮造本アセ、シミ、汚れは経年並みですが(写真4)丁寧に保管したのでさほど悪くはないと思います。木彫、塑像、陶芸による彫刻作品集です。図録などではあまり見ることのできなかった作品が多くある気がします。A4変形版厚み2cm#有元利夫 #有元容子 #彌生画廊 #彫刻 #木彫#塑像 #陶芸 #作品集 #画集 #芸術 #artwork#artbook#佇まい #しつらえ #本 #美術 #彫刻#美術書 #artbook



TOSIO ARIMOTO 1989



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TOSIO ARIMOTO 1989 彌生画廊 - その他



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1989 TOSIO ARIMOTO / 監修：有元 容子 写真：安齋吉三郎 | 小宮山書店 ...



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