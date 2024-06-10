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TOSIO ARIMOTO 1989 彌生画廊
商品番号 V49957028987
商品名

TOSIO ARIMOTO 1989 彌生画廊
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TOSIOARIMOTO1989有元利夫　立体　木彫　塑像　陶芸　作品集監修　有元容子序文　高山辰雄写真　安齋吉三郎レイアウト　柴田香代子印刷　ライト印刷製本　K.K.トミサカ発行　彌生画廊布張り・背表紙皮造本アセ、シミ、汚れは経年並みですが(写真4)丁寧に保管したのでさほど悪くはないと思います。木彫、塑像、陶芸による彫刻作品集です。図録などではあまり見ることのできなかった作品が多くある気がします。A4変形版厚み2cm#有元利夫　#有元容子　#彌生画廊　#彫刻　#木彫#塑像　#陶芸　#作品集　#画集　#芸術　#artwork#artbook#佇まい　#しつらえ　#本　#美術　#彫刻#美術書　#artbook
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