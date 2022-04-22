IN VOGUE イン　ヴォーグ

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ファッション雑誌 ヴォーグのヒストリー本です。縦31cm×横24cm×厚み4cmかなりの大きさと厚みでハードカバーの本です。ヴォーグの過去から現在までを網羅した歴史書のような本です。洋書なので全文英語ですが、イマドキはスマホ画像を通すと訳してくれるアプリもあるようです。英文を読まなくても掲載されている写真を眺めるだけでも、かなりのクリエイティブな刺激を感じます。部屋のインテリアなどにも使えそうですね。中古本一般的な中古本です。新品同様や美品をお求めの方はご遠慮ください。中古本につきヤレ、折れ、汚れなどがあります。ご了承の上ご購入ください。オマケや付属品がない場合もあります。気になる方は、購入前に確認してから購入してください。(未確認でのクレーム等受け付けません)本大量出品中 #しけ本雑誌大量出品中 #しけ雑誌#ヴォーグ #vogue#ファッション雑誌 #ファッション