【新品未開封】カプコン PS バイオハザード2 1998年

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BIOHAZARD RE:2 | ゲームタイトル | PlayStation BIOHAZARD RE:2 | ゲームタイトル | PlayStation

【新品未開封】カプコンプレイステーションバイオハザード2販売当時（1998年）購入後、長年暗所の棚に保管されていたものです。販売店の値札シールがついたままです。シュリンクの破れや目立つ傷はありません。素人目には傷や日焼けもなく美品だと思いますが、一度人手に渡った物である点はご了承下さい。ゆうパケットプラスにて段ボール箱に入れて匿名配送いたします。「バイオハザード2」定価:￥6800バイオハザードBIOHAZARD2BIOHAZARD2BiohazardbiohazardプレステプレイステーションPS1#ゲーム#アドベンチャー#PlayStation#Other