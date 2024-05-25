【初回生産限定版】美品特典付 「BRAVE10」 DVD全巻セット 霜月かいり

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⚠️【最終価格全割引・値下不可】⚠️♦️コメント無しの即購入大歓迎です‼︎♦️✳️ご購入検討の方は、プロフを御一読頂き、全てご了承頂いた上でのお取引とさせて頂きます✳️▪️その他出品商品‼️⇒#mojasellist⚛️CD・DVD・まんが→→→#moja本◆商品説明◆「BRAVE10」DVD全6巻セット。 稀少な初回生産限定版セットです。◆詳細◆◽️タイトル:BRAVE10ブレイブ10◽️著者:霜月かいり◽️制作年:2012〜2013年◽️仕様:特製化粧箱⑥・帯⑥・リーフレット⑥・ケース⑥・ディスク⑨・他特典多数(写真参照)◽️参考価格:¥35,640-◆状態◆▷S〜Bレンタル落ちではございません。動作確認済み。4巻以降はディスク未使用です(再生確認はしました)。その他検品済みですが、極細かな小キズ・薄汚れ等見落とす場合が御座います。N:新品未使用未開封シュリンク付S:経年未使用品・展示品・使用僅かのほぼ新品A:ケース・ディスク等無傷の状態良好なほぼノーダメージ超美品B:ケース・ディスク等に軽微のスレ傷・薄汚れ等がある美USED品C:多少の使用感や部分ダメージ・付属品欠品のある一般的なUSED品D:目立った使用感・ダメージはあるが使用可能品J:大きなダメージがあるジャンク品◆発送◆簡易消毒クリーニング後、水濡れ防止ビニール等で簡易梱包をしての発送予定です。発送方法が「未定」の商品は基本平日(郵便局営業時間内)発送予定ですので予めご了承下さい。美品ですがあくまでUSEDですのでご理解・ご了承の上、ご購入ください。￼#BRAVE10#初回生産限定版#全巻セット#霜月かいり#番由紀子#DVDセット#ブレイブ10#初回特典付#初回版2206128628280