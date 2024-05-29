希少 PS4 CUH-1000A FW6.72

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SONYPlayStation4CUH-1000Aの中古です。本体動作確認済みです。(ネット接続、コントローラー接続、Disc再生、画面出力)事前に動作確認済み、初期化済みです。購入から時間が経っているため到着後の経年劣化による動作不良はご了承ください。外観は写真にて判断お願いします。こちらは本体のみとなり、付属品はありませんのでご注意ください。古いFWをお探しの方はこの機会にいかがでしょうか？#ソニー#SONY#プレステ#初期型#FW9#FW7#FW6#2000#2100#2200#playstation