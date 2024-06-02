キリング・ストーキング　1〜8巻　クギ

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「キリング・ストーキング」クギ1〜8巻セット帯付※バラ売り不可1〜4はこちらで中古購入1巻のみ表示に一部凹み、裏表紙にイタミ、全体的にスレが目立ちます。※裏表紙のイタミは帯で隠れています。他巻も中古のためスレやイタミありますが、購入時からです。※古本にはスレやイタミはあるものなので気になる方は購入を控えてください。5はこちらで新品購入6〜8は書店で新品購入#クギ#本#コミック／コミック読めない大きな難はありません。中古ですので、状態に厳しい方は購入を控えてください。※梱包後のサイズによってはらくらく→ゆうゆう／ゆうゆう→らくらくへ変更するかもしれませんのでご了承ください。