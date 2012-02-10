Microsoft Xbox360 KINECT STARWARS 320GB

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商品詳細
Xbox360本体 320GBKinectスターウォーズリミテッドエディション新品で購入して使用していました。動作は問題ありません。使用しない期間は大事に保管していたため、本体などに黄ばみなどはありませんが、C3POのワイヤレスコントローラー(金)は故障しております(同梱します)。代わりに別で購入したワイヤレスコントローラー(白)をお付けします。新品同様をお求めの方は購入をお控え下さい。製品内容・Xbox360S本体 (スター・ウォーズリミテッドエディション)・Xbox360Kinectセンサー ホワイト・Xbox360ワイヤレスコントローラーSE (スター・ウォーズリミテッドエディション)・Xbox360ヘッドセット・ACアダプター・Xbox360コンポジットAVケーブル・『Kinectスター・ウォーズ』ゲームソフト・『Kinectアドベンチャー！』ゲームソフト・取扱説明書など、欠品はありません。color:WHITEゲーム機本体種類:Xbox360ポータブル・据置タイプ:据置タイプ
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