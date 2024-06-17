限定1,000部『IN YOUR DREAMS』テリ・ワイフェンバック

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【希少】テリ・ワイフェンバック『INYOURDREAMS』TerriWeifenbach限定1,000部タイトル：INYOURDREAMS作家：テリ・ワイフェンバック（TerriWeifenbach）、序文：ロバート・アダムス（RobertAdams）出版社：NazraeliPress発行：1998年その他：限定1,000部ハードカバー布装裏表紙シール跡観るのも撮るのも写真を楽しんできましたが、引っ越しにともない、泣く泣く写真集を手放すことにしました。思い入れのあるものばかりなので、楽しんでくださる方におゆずりします。ただ、引っ越しの日も近づいているので、アート専門古書店に持っていこうかどうか迷っています。テリ・ワイフェンバック（TerriWeifenbach）は色彩豊かで被写界深度の浅い幻想的な作品が好みでした。すでに国内でも人気があったため、すべて海外の古書店から直接取り寄せました。アイテム写真のような微細なキズや角のアタリなども、手に入れたときからありました。そんな瑕疵も気にならないほど、素敵な写真たちです。コレクターではなく、いち写真ファンとしての蔵書ということをご理解ください。神経質な方はご遠慮申し上げます。メルカリ初心者なので、値下げ交渉もお受けできません。ノークレーム、ノーリターンでお願いします。ちょっと調べたところ、この『INYOURDREAMS』は古書店では状態がよければ50,000円前後、並の状態でも40,000円あたりのようです。ずいぶん高騰していますね。序文もロバート・アダムスなので、それだけ人気があり、部数も少ないので貴重なのでしょう。同時に出品した【サイン入り】テリ・ワイフェンバック『HUNTERGREEN』TerriWeifenbach限定2,000部は、無事に新しいオーナーのところへ旅立ちました。この『INYOURDREAMS』も、楽しんでもらえたら嬉しいです。