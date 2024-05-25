TASCAM CD-RW900 2006年製　ジャンク

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商品詳細
種類···その他CDトレーに不具合があります。トレーが出てきません。分解しつつ色々弄っていて再生は確認出来ました。ただ動作が不安定なので修理できる方向けです。ご理解よろしくお願いいたします。
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