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TASCAM CD-RW900 2006年製　ジャンク
商品番号 C61314327246
商品名

TASCAM CD-RW900 2006年製　ジャンク
ブランド名 タスカム
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···その他CDトレーに不具合があります。トレーが出てきません。分解しつつ色々弄っていて再生は確認出来ました。ただ動作が不安定なので修理できる方向けです。ご理解よろしくお願いいたします。
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