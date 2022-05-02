✨TWICE 東京LIVE アップグレード特典BOX 新品未開封‼️

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商品詳細
TWICEの5月20日東京ライブのアップグレード特典BOXです。新品未開封でライブ時はキャリーバックに保管していたので破損等もなく新品未開封です。ご希望であれば銀テープ1枚おつけすることも可能です。TWICEのファンの皆さんいかがでしょうか？#TWICE#NAYEON#JEONGYEON#MOMO#SANA#JIHYO#MINA#DAHYUN#CHAEYOUNG#TZUYU#READYTOBE#TWICE_5TH_WORLD_TOUR_IN_JAPAN
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