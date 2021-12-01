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岩山から見た妙義山　佐原聖春
商品番号 G66215047260
商品名

岩山から見た妙義山　佐原聖春
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 14,965 円
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商品詳細

この絵は作者佐原聖春、私が11月に群馬県妙義山に登り、岩山から見えた風景画です。大きさはF10号530㎜×455㎜キャンパス。アクリル画です。額の大きさは約66cm×57cm佐原聖春絵画歴1999年日展画家田辺知浩に弟子入り千葉県展8回入選講談社フェーマススクール絵画学校卒業フェーマスアートコンテスト、イラストコンテスト、4回入選フェーマス漫画グランプリ、入賞1回、佳作1回2014年初個展2015年からこころの元気、コンボの漫画、イラストを書く仕事をしている。絵画の種類...その他形式...額縁入り主題...風景・海景主な画材...アクリル絵の具
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http://narcologia.ru/goods/conception291357.html
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