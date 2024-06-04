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商品詳細
メルカリ発送安心シャネルノベルティ シャネルビューティーノートブック3冊セットLACollectionノベルティノート本体：約21cm×13cm厚み：1cmノベルティ品の為、当初から初期キズ、汚れがある場合がございますので、予めご了承下さい。
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新品未使用CHANEL シャネル ノベルティ ノート 3冊
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