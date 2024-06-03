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ポケモンカード VSTARユニバース 新品未開封 シュリンク付き 1box
商品番号 S75297601548
商品名

ポケモンカード VSTARユニバース 新品未開封 シュリンク付き 1box
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 3,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

8月の再販時にTSUTAYAにて購入したものです。新品未開封のシュリンク付ではありますが、素人保管のため神経質な方は御遠慮ください。※トラブル防止のため返品や返金、交換などは御遠慮ください。種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックスシリーズ···ポケットモンスターカードゲームポケモンカード151クレイバーストスノーハザードスカーレットexバイオレットexVSTARユニバースパラダイムトリガー白熱のアルカナ
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