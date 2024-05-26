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プレイステーション5
商品番号 U80732674107
商品名

プレイステーション5
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 19,166 円
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商品詳細

プレイステーション5プレイステーション5ps5CFI-1200A01美品受け取り手続きを速やかにしていただける方のみお願いします。SONY◆PS5PlayStation5(CFI-1200A01)本体ディスクドライブ搭載モデル軽量化タイププレステ5外箱に多少スレなどあります。※落札者様の間違いによる入札の取消依頼には応じかねます。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
http://narcologia.ru/goods/stage789597.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric762745.html
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