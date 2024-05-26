プレイステーション5

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商品詳細
プレイステーション5プレイステーション5ps5CFI-1200A01美品受け取り手続きを速やかにしていただける方のみお願いします。SONY◆PS5PlayStation5(CFI-1200A01)本体ディスクドライブ搭載モデル軽量化タイププレステ5外箱に多少スレなどあります。※落札者様の間違いによる入札の取消依頼には応じかねます。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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